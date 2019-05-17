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17.05.2019
Российская газета

Видео: атаку на корабль показали с ракеты

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Пуск и полет турецкой противокорабельной ракеты Atmaca показали на видео. Ролик в интернете разместила компания-производитель высокоточного оружия и боеприпасов.

В промо-ролике показан пуск ракеты, полет и кадры атаки с видеокамеры, установленной на самой боеголовке. Отметим, что первые сообщения об испытании ракет класса "море - море" Atmaca появились в 2016 году. Через год турецкий адмирал Ахмет Чакыр объявил, что пуски прошли успешно, а в октябре 2018 года с производителем был подписан контракт на серийное производство ракет.

Atmaca AShM весит 800 килограммов, а непосредственно боевая часть - 200 килограммов. Дальность стрельбы до 200 километров. Ракета оснащена радаром самонаведения и может применяться при любых погодных условиях.

В полете Atmaca маневрирует и способна полностью изменять траекторию. При необходимости ракетам доступна опция самоуничтожения. Благодаря системе 3D-маршрутизации ракеты Atmaca могут поражать как неподвижные, так и высокоманевременные цели.

Ракетами Atmaca планируется вооружить корветы типа MLGEM.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Турция
Проекты
ИТ
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