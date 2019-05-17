Госдума может разрешить силовикам сбивать беспилотники на воде

Готовящийся к рассмотрению законопроект о праве силовиков сбивать незаконно летающие беспилотники в местах массового скопления людей может быть дополнен. Госдума собирается разрешить правоохранителям сбивать нелегальны дроны не только в воздухе, но и на воде.

О готовящихся изменениях сообщил журналистам зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. По его словам, соответствующие нормы планируется внести в законопроект о беспилотниках, после чего он будет заново внесен в Госдуму.

Необходимо доработать вопрос, связанный с противодействием беспилотникам в условиях акватории, пояснил парламентарий.

Он отметил угрозу, связанную с охраной Крымского моста.

- Безусловно, нужно готовиться к тому, что беспилотные устройства будут использоваться не только в воздушном, но и в водном пространстве, - подчеркнул Хинштейн.

Планируются и другие правки законопроекта. В частности, нужно расширить перечень специальных технических средств для противодействия беспилотникам, которыми могут пользоваться МВД, Росгвардия и ФСБ.

Законопроект, о котором идет речь, находится в повестке сегодняшнего заседания профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции. Документ был внесен в январе группой депутатов во главе с председателем комитета Василием Пискаревым. Законодатели предложили наделить органы госохраны, войска Росгвардии, а также МВД и ФСБ правом ограничивать и запрещать полеты беспилотников в определенных зонах воздушного пространства.

Силовикам в том числе было предложено разрешить уничтожать или повреждать беспилотники, подавлять сигналы дистанционного управления ими, а также задерживать граждан, которые несанкционированно запускают беспилотники. По мнению разработчиков, такие нововведения позволят обеспечить общественную безопасность в местах проведения культурно-массовых и публичных мероприятий, а также защитит критически важные объекты инфраструктуры от нанесения ущерба.

Василий Пискарев, комментируя инициативу, отмечал, что за последние годы число нарушений закона с использованием БВС выросло вдвое. Было несколько случаев, когда дроны приближались к авиационной технике во время военных парадов и их репетиций, и лишь мастерство летчиков позволило избежать столкновения и самых трагических последствий. А в 2016 году из-за очень низко летящего дрона чуть было не пострадали дети, напомнил он.

Татьяна Замахина