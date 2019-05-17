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17.05.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт: рынку нужны ударные и многоцелевые вертолеты

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Ми-28НЭ "Ночной охотник"
Ми-28НЭ "Ночной охотник".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 16 мая. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) ожидает рост интереса к российским военным вертолетам по итогам 12-й Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2019, которая пройдет с 16 по 18 мая в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.

"Сегодня на мировом рынке вертолетной техники мы наблюдаем рост спроса на ударные вертолеты. Этот тренд глобальный. Рособоронэкспорт своевременно оценил его параметры и предлагает иностранным заказчикам наиболее современные, проверенные в реальных боевых условиях образцы – Ка-52 и Ми-28НЭ. Кроме того, заметна положительная динамика в сегменте многоцелевых вертолетов, где нам тоже есть что показать: вертолеты "Ансат" и Ка-226Т. По производству Ка-226Т у нас создано совместное предприятие с индийской корпорацией HAL", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

На выставке Рособоронэкспорт предлагает иностранным заказчикам российскую вертолетную технику для решения любых задач в различных условиях. На стенде компании представлена рекламная информация о вертолетах всех классов, востребованных на мировом рынке, а также о комплексах с беспилотными летательными аппаратами.

Помимо ударных и многоцелевых, высоким экспортным потенциалом обладают транспортно-боевые, военно-транспортные и транспортные вертолеты Ми-35П, Ми-35М, Ми-17В-5, Ми-171Ш, Ми-26Т2. Их стабильная популярность на рынке определяется высокими боевыми, функциональными и эксплуатационными свойствами и характеристиками, практически подтвержденными в ходе проводимых Вооруженными Силами Российской Федерации антитеррористических операций.

Боевые и транспортные возможности российских вертолетов делают их уникальными по многим показателям. Эксплуатируемые практически во всех регионах мира, они доказали способность эффективно работать в труднодоступных горных районах с перепадом высот и температур воздуха, в тропическом климате и в условиях высокой запыленности.

Партнерами Рособоронэкспорта являются более 70 стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки, СНГ, Европы. По линии компании вертолеты поставлялись армейским, антитеррористическим, специальным подразделениям, в правоохранительные органы и экстренные службы иностранных заказчиков.

Помимо прямых поставок вертолетной техники, Рособоронэкспорт предлагает сотрудничество в рамках технологического партнерства, строительство сервисных и учебных центров по подготовке пилотов и обслуживающего персонала. Подобные инфраструктурные проекты уже введены в эксплуатацию и успешно функционируют в ряде стран.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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