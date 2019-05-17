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17.05.2019
ТАСС

Источник: зенитная установка "Деривация-ПВО" получила белорусский прицельный комплекс

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Оптоэлектронный прицельный комплекс ОЭС ОП на выставке вооружений MILEX 2019
Оптоэлектронный прицельный комплекс ОЭС ОП на выставке вооружений MILEX 2019.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Этот оптоэлектронный прицельный комплекс обеспечивает панорамный обзор местности и секторный обзор, а также обнаружение и распознавание воздушных, наземных и надводных целей в любое время суток

МИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Новейшая российская зенитная самоходная установка (ЗСУ) "Деривация-ПВО" получила оптоэлектронный прицельный комплекс белорусской разработки. Об этом ТАСС в четверг в ходе 9-й международной выставки вооружений MILEX 2019 сообщил источник в ОПК Белоруссии.

"Боевая машина ЗСУ "Деривация-ПВО" оснащается системой обнаружения и прицеливания ОЭС ОП разработки белорусского предприятия "Пеленг", - сказал источник.

По его словам, ОЭС ОП обеспечивает панорамный обзор местности и секторный обзор, обеспечивающий обнаружение и распознавание воздушных, наземных и надводных целей в любое время суток. "Таким образом, "Деривация-ПВО" будет способна бороться со всеми типами угроз на современном поле боя", - сообщил собеседник агентства.

Новая станция также допускает применение управляемых 57-миллиметровых боеприпасов. "ОЭС ОП способна осуществлять контроль за наведением управляемого артиллерийского снаряда в лазерном лучевом канале управления. Таким образом, "Деривация-ПВО" сможет применять управляемые боеприпасы", - добавил источник. По его словам, в состав датчиков станции входит лазерный дальномер, телевизионная камера и тепловизор.

ЗСУ "Деривация-ПВО" разработана ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав корпорации "Уралвагонзавод" госкорпорации Ростех). Она была впервые продемонстрирована в рамках форума "Армия-2018" в августе прошлого года. Самоходная зенитная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащается модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм.

Выставка MILEX 2019 проходит в период с 15 по 18 мая в Минске.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
БМП-3
Деривация-ПВО
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Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
17.05.2019 17:21
Плохая новость. Белорусь союзник не надежный и РФ может остаться без прицелов...Производство оружия нужно полностью локализовать в РФ
+2
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