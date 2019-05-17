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17.05.2019
Российская газета

Беларусь начала выпуск российского оружия

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Республика Беларусь начала производство российского гражданского стрелкового оружия семейства "Вепрь". Речь идет о серийном выпуске. Оружие разработано на Вятско-Полянском машиностроительном заводе "Молот".

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе Республики Беларусь на проходящей в Минске международной выставке вооружений MILEX 2019. Он добавил, что раньше стрелковое оружие в Беларуси не производили. Сегодня локальное производство "Вепрей" уже запущено. Речь идет и о гладкоствольном оружии семейства "Вепрь-12" и о нарезном - семейства "Вепрь-1". Собирают стрелковое оружие из российских комплектующих.

Но Республика Беларусь ведет разработку и собственного боевого и гражданского стрелкового оружия. Уже модернизировали карабин "Тигр". От базового образца оставили только сам ствол и магазин. Кроме того, разработали модификацию ручного пулемета Калашникова РПК в компоновке "булл-пап".

"Вепрь" - самозарядные нарезные и гладкоствольные карабины. Предназначены для охоты. Выпускаются под патроны разного калибра.


Светлана Цыганкова

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