СМИ: китайский космический аппарат получил первые данные по составу лунной мантии

Аппарат 3 января этого года произвел первую в истории мягкую посадку на обратной стороне спутника Земли

ТАСС, 16 мая. Китайский луноход "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны богатые железом минералы, изучение которых прольет свет на историю формирования Земли и ее единственного естественного спутника, сообщает журнал Nature.

Луна состоит из коры, верхней мантии, средней мантии, нижней мантии и ядра. Диаметр мантии естественного спутника Земли составляет 80% от его диаметра, она состоит преимущественно из каменных пород. Предполагается, что мантия должна содержать больше тяжелых элементов, в частности железа и марганца, однако ученые не имеют полного представления о формировании лунной мантии.

"Удивительно, но ни "Аполлоны", ни советские зонды не доставили на Землю ни одного образца лунной мантии. "Юйту-2" получил первые данные по ее составу, совершив посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс - Эйткен, где, как показывали замеры зондов NASA, могли скрываться глубинные породы недр Луны", - прокомментировал открытие планетолог из университета Тулузы Патрик Пинье.

На протяжении долгого времени было доподлинно неизвестно, покрывает ли кора Луну целиком либо на дне самых больших ее кратеров обнажаются верхние слои мантии. Установить это стало возможным после посадки китайского космического аппарата "Чанъэ-4" в бассейне Южный полюс - Эйткен, возраст которого превышает 4,2 млрд лет, а глубина составляет 8 км. Доставленный "Чанъэ-4" луноход с помощью спектрометра обнаружил в лунной мантии пироксены и оливины, минералы с высоким содержанием железа, отмечается в публикации. По мнению авторов, эти породы изначально входили в состав верхней мантии и оказались на поверхности из-за падения метеоритов.

Разработка лунной программы КНР началась в 1998 году и была утверждена в январе 2004 года под названием "Программа Чанъэ" в честь китайской богини Луны. На космическом аппарате "Чанъэ-4" установлены камеры, инфракрасный спектрометр, георадар, низкочастотный спектрометр, прибор для изучения воздействия солнечного ветра на поверхность Луны и нейтронный дозиметр.

Утром 3 января 2019 года аппарат произвел первую в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны - в кратере Карман, в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс - Эйткен. Также в январе "Чанъэ-4" успешно осуществил первый в истории биологический эксперимент на лунной поверхности - доставленные на Луну семена хлопчатника дали первые всходы. Чтобы сохранить работоспособность для дальнейших экспериментов, из-за экстремально низких температур на обратной стороне Луны в ночной период "Чанъэ-3" и луноход "Юйту-2" входят в спящий режим.