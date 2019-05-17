Саудовская коалиция нанесла авиаудар по йеменской столице

Коалиция арабских стран под руководством Саудовской Аравии нанесла несколько авиаударов по столице Йемена, передаёт телеканал Al Arabiya. Отмечается, что перемирие в Ходейде сорвано.

По данным источников в Сане, воюющая в Йемене на стороне международно признанного правительства, саудовская коалиция атаковала девять военных объектов местных повстанцев-хуситов в столице и её окрестностях.

Накануне также поступили сообщения о возобновлении боёв между лояльными йеменскому правительству силами и формированиями хуситов в районе города Ходейда, из порта которого ранее были отведены отряды мятежников.