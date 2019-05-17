Саудовская коалиция нанесла авиаудар по йеменской столице
Источник изображения: vpk-news.ru
Коалиция арабских стран под руководством Саудовской Аравии нанесла несколько авиаударов по столице Йемена, передаёт телеканал Al Arabiya. Отмечается, что перемирие в Ходейде сорвано.
По данным источников в Сане, воюющая в Йемене на стороне международно признанного правительства, саудовская коалиция атаковала девять военных объектов местных повстанцев-хуситов в столице и её окрестностях.
Накануне также поступили сообщения о возобновлении боёв между лояльными йеменскому правительству силами и формированиями хуситов в районе города Ходейда, из порта которого ранее были отведены отряды мятежников.
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Похожие новости
07.10.2011
Импорт орудий и минометов в 2003-2010 гг. осуществили 60 стран на сумму 5,7 млрд долларов - ЦАМТО