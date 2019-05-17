В Казахстане будут выпускать белорусскую военную технику

Производство новых видов вооружения и военной техники, выпускаемой в Белоруссии, будет локализовано в Казахстане. Такое соглашение достигнуто в ходе переговоров Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана с представителями ведущих оборонно-промышленных компаний Белоруссии на полях IX международной выставки военной техники и вооружения MILEX 2019, которая проходит в эти дни в Минске.

В частности, будут локализованы производство средств радиолокации, а также оптико-электронной продукции на казахстанских предприятиях, говорится в сообщении казахстанского министерства.

Наряду с этим, с белорусскими и российскими авиаремонтными предприятиями обсуждены вопросы освоения предприятием ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" технологий ремонта самолетов на базе авиационного технического центра в Нур-Султане.

Казахстан представил на выставке модели бронированных колесных машин "Арлан", "Алан" и "Барыс", разработанных по технологии MRAP (mine resistant ambush protected). Эта технология позволяет производить бронемашины с усиленной противоминной защитой для нужд армии и специальных подразделений.