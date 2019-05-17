Белоруссия показала новый разведывательный комплекс БРДМ-4Б

Белорусские оружейники в рамках выставки вооружения и военной техники MILEX 2019, проходящей в эти дни в Минске, показали новый многофункциональный разведывательный комплекс БРДМ-4Б на базе легкобронированного автомобиля.

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Разведывательный комплекс БРДМ-4Б разработан белорусским предприятием "Агат - системы управления" на базе бронеавтомобиля МЗКТ-490100/V1, созданного Минским заводом колесных тягачей (МЗКТ). Мобильный комплекс предназначен для ведения войсковой разведки, в том числе во время боя, в различное время суток, при любой погоде и в условиях ограниченной видимости.

По заявлению разработчиков, комплекс может работать на удалении до 300 км от своих войск и быть интегрированным в различные разведсистемы. При этом он способен вести разведку местности с определением в автоматизированном режиме координат целей с точностью до 15 м с отображением на цифровой карте местности. Прием и передача графических и текстовых донесений в автоматическом режиме, а также устойчивая связь осуществляется при остановке на дальности до 300 км.

Кроме этого установленная аппаратура БРДМ-4Б способна блокировать радиоуправляемые взрывные устройства, осуществлять постановку аэрозольных, дымовых завес, обеспечивать выполнение задач радиационной и химической защиты на зараженной местности.

Разработанный два года назад на МЗКТ легкобронированный автомобиль МЗКТ-490100/V1, на базе которого создан комплекс БРДМ-4Б, имеет запас хода до 1 тыс. км при максимальной скорости по шоссе до 120 км/ч, а по по пересеченной - до 60 км/ч.