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17.05.2019
Военное обозрение

Конвертопланы MV-22 Osprey КМП США оснастят разведывательными дронами

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Соединенные Штаты разрабатывают систему запуска беспилотников для конвертопланов MV-22 Osprey, стоящих на вооружении Корпуса морской пехоты США. Об этом сообщает "Nplus1" со ссылкой на MarineCorpsTimes.

Источник изображения: Marine Corps Warfighting Lab

В США стартовала разработка нового дрона, предназначенного для запуска с конвертопланов, работы ведутся Лабораторией боевых действий Морской пехоты США. Планируется, что с помощью нового беспилотника экипаж конвертоплана сможет разведывать обстановку в месте высадки десанта, так как своего вооружения MV-22 не имеют и не могут обеспечить огневую поддержку во время десантирования.

Программой предполагается оснастить конвертоплан одним разведывательным дроном AFARS с ракетным двигателем, который будет запускаться из хвостовой части MV-22 Osprey, где у него расположена аппарель.

Беспилотный аппарат AFARS

Источник изображения: Marine Corps Warfighting Lab

Сам разрабатываемый беспилотник имеет в длину 1,8 метра, способен подниматься на высоту до 7,6 тысяч метров и нести 2 кг полезной нагрузки. Дальность полета составляет 306 километров, при этом на удалении до 93 км от носителя он способен поддерживать обмен данными с оператором. Другие подробности проекта не раскрываются.

Корпус морской пехоты США использует конвертопланы MV-22 Osprey для доставки десанта к месту высадки. Однако в 2016 году командование КМП объявило о намерении сделать конвертопланы многофункциональными и использовать для перевозки грузов между кораблями и сушей, а также в качестве летающих танкеров для дозаправки в воздухе самолетов и вертолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
Проекты
БПЛА
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