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17.05.2019
Известия.ru

Военные получили второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Воздушно-космические силы (ВКС) получили второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

"Ульяновское самолетостроительное предприятие АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало Министерству обороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 110", — говорится на сайте корпорации.

Сертификат приема-передачи самолета подписали командир военной части Вадим Дырдин, управляющий директор "ОАК-ТС" Владимир Семенов и управляющий директор "Авиастар-СП" Василий Донцов. Всего в 2019 году запланировано передать в эксплуатацию пять новейших транспортников, которые должны усилить возможности военно-транспортной авиации ВКС ВС РФ.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. У него более мощные двигатели ПС-90А-76, соответствующие нормам ИКАО по уровню шума. Также заново сконструировано крыло из длинномерных панелей, усилено шасси, проведено множество других изменений.

Первый в 2019 году серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А армия получила 2 апреля. Предыдущий Ил-76МД-90А передали Военно-транспортной авиации в январе 2016 года и перебазировали к месту постоянной дисклокации — в Ивановский авиацентр.

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