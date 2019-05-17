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17.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Латинская Америка заинтересовалась покупкой российских кораблей

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Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 (заводской номер 1005) выходит в море на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 21.04.2019
Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 (заводской номер 1005) выходит в море на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 21.04.2019.
Источник изображения: RussianArms / forums.airbase.ru

Несколько стран Латинской Америки выразили интерес к покупке российских кораблей, заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

По его словам, на данный момент идут переговоры с потенциальными заказчиками военно-морской техники, передает РИА "Новости".

"Да, действительно, военно-морская составляющая представлена недостаточно. И это вызывает ряд вопросов с учетом протяженных морских границ стран региона. Конкуренция в области техники военно-морских сил очень высокая", – сказал Пунчук.

Также он отметил, что Россия готова предложить корабли различного класса. Несмотря на высокую стоимость техники ВМС, производители готовы обсудить наиболее выгодные предложения.

Между тем, он отметил, что новые поставки вооружений в Венесуэлу сейчас маловероятны, поскольку страна переживает кризис.

"Не скрою, что санкции, введенные США и странами Западной Европы в отношении Венесуэлы и российских компаний-экспортеров продукции военного назначения, оказывают негативное влияние на развитие военно-технического сотрудничества между нашими странами", – сказал Пунчук.

Соединенные Штаты, по его словам, создают недобросовестную конкуренцию на рынке вооружений, поскольку не дают свободно поставлять технику.

Однако в скором времени в Венесуэле завершится строительство завода по производству автоматов Калашникова. Частично на темпе работы сказывается блокада страны, тем не менее строительство идет по согласованному графику, подчеркнул Пунчук.

Ранее администрация США приняла решение временно приостановить авиасообщение с Венесуэлой.

Напомним, 30 апреля власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. В России отметили, что Гуайдо переоценил свои силы и не оправдал надежды Запада.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Вашингтон приревновал Латинскую Америку к России.


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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