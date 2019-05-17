Россия вернет производство "слитого" Украиной Китаю РД-120

Российское научно-производственное объединение (НПО) "Энергомаш" возобновит производство ракетного двигателя РД-120, сообщил мастер литейного цеха предприятия Владислав Паламарчук в ролике на YouTube.

"Этот двигатель не изготавливался уже более 30 лет, в настоящее время происходит возобновление производства, его модернизация, улучшение каких-то характеристик, показателей для применения в составе новых российских перспективных ракет", — сказал сотрудник.

В настоящее время РД-120 находится в списке выпускаемой НПО продукции.

В августе 2018 года "Энергомаш" приступил к разработке метан-кислородного силового агрегата РД-169, который должен быть готов в 2021-2022 годах.

В мае того же года сообщалось, что Китай планирует в 2020 году запустить свою первую ракету с многоразовой первой ступенью, двигатели которой (производные YF-100) основаны на РД-120, технология которых Пекином получена от Киева.

Базовый керосин-кислородный двигатель РД-120, разработанный в 1976-1985 годах "Энергомашем", получала вторая ступень ракеты "Зенит". Серийное производство данного силового агрегата, как и ракет семейства "Зенит", было организовано на украинском "Южмаше". В настоящее время производство таких ракет приостановлено, а на замену "Зенитам" в России разрабатывается носитель "Союз-5" ("Иртыш").