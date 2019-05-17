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17.05.2019
Российская газета

В боевой готовности: появилось фото иракских БМП-3М в "полном обвесе"

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Источник изображения: rg.ru

В Ираке впервые продемонстрировали БМП-3М в "полном обвесе". Фотография машин российского производства обнародована в известной группе Tactical Cell в Facebook.

Как видно по снимку, "тройка" оборудована дополнительными броневыми и решетчатыми противокумулятивными экранами. Благодаря этому существенно повысилась защищенность. Вес возрос до 22 тонн, но машина все равно обладает хорошими маневренными и скоростными характеристиками, по шоссе ей удается разгоняться до 70 км/ч.

Наводчик-оператор получил в свое распоряжение современный прицел с тепловизионным каналом. Это позволяет ему эффективно поражать различными боеприпасами цели из 100-мм и 30-мм орудий, а также 7,62-мм пулемета, как днем, так и ночью. Командир, в случае необходимости, имеет возможность дублировать со своего места все функции подчиненного.

Первая партия БМП-3М была доставлена в Ирак в конце августа прошлого года.

Как стало известно, техника поступила в распоряжение 9-й бронетанковой дивизии. Она считается элитной в вооруженных силах этой страны.

В настоящее время бригады этого соединения вооружены закупленными в России основными боевыми танками Т-90С и американскими М1А1М Abrams. Учитывая, что ранее сообщалось о возможном поступлении 500 БМП-3М, то, новейшими боевыми машинами пехотами, вероятно, вооружат не только эту дивизию, но и другие части сухопутных войск.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
БМП-3
БМП-3М
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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