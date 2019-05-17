В Лиме открылась Международная выставка оборонных технологий SITDEF 2019

Несмотря на то что США всячески препятствуют укреплению военно-технических связей России и стран Латинской Америки, популярность нашей бронетехники, автомобилей, систем ПВО, стрелкового оружия и особенно вертолетов там растет. О чем свидетельствует экспозиция "Рособоронэкспорта" на выставке SITDEF 2019.

Выставка пройдет с 16 по 19 мая на территории главного штаба сухопутных войск в столице Перу. На стенде "Рособоронэкспорта" представлено около 300 различных образцов, в том числе и новинки экспортного каталога компании - автоматы Калашникова "двухсотой" серии, морской ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ", малые ракетные корабли "Сарсар" и "Каракурт", комплекс воздушной разведки с беспилотником большой продолжительности полета "Орион-Э".

В Перу эксплуатируется более 100 различных винтокрылых машин российского производства

Как подчеркивают наши эксперты, с учетом постоянной необходимости ответа силовых структур Перу на такие вызовы, как терроризм, наркотрафик, организованная преступность, особый интерес проявляется именно к беспилотникам, вертолетной технике и мощной колесной технике, способной безотказно работать в горных условиях и в джунглях.

Не случайно в центре внимания уже оказались бронированные автомобили семейства "Тайфун-К" и "Тигр".

По словам руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова, Перу является крупнейшим в Латинской Америке импортером наших вертолетов - в стране эксплуатируется более 100 винтокрылых машин российского производства.

Сергей Чемезов также заявил, что "в рамках SITDEF 2019 мы намерены обсудить с партнерами из региона перспективы как в области поставок готовой продукции военного назначения, так и в сфере технологического сотрудничества". Кстати, в этом году в Лиме будет завершено строительство и оснащение учебного вертолетного центра с тренажером для пилотов Ми-171Ш.

Все члены российской делегации, а она достаточно представительная, уверены, что участие в выставке поможет нам не только продемонстрировать свои лучшие продукты и решения, но и расширить взаимодействие со всем Латиноамериканским регионом.

Сергей Птичкин