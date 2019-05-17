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17.05.2019
ЦАМТО

Россия и Аргентина обсуждают возможность поставки дополнительной партии вертолетов "Ми"

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Ми-171
Ми-171.
Источник изображения: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 16 мая. Аргентина заинтересована в покупке у России дополнительной партии вертолетов типа "Ми", заявил в интервью "РИА Новости" заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук.

"Наши партнеры заинтересованы в приобретении дополнительных партий вертолетов типа "Ми". Рассчитываем конвертировать имеющиеся наработки в данном сегменте в реальные договоренности. На сегодняшний день мы с представителями инозаказчика сконцентрированы на налаживании качественной системы послепродажного обслуживания вертолетной техники", – сказал А.Пунчук в преддверии открытия в Лиме 16 мая международного салона оборонных технологий SITDEF-2019.

Он добавил, что аргентинские летчики смогли практически ознакомиться с возможностями истребителей МиГ-29, совершив ознакомительный полет на этих машинах. "По имеющимся отзывам, они остались довольны нашей техникой. Очевидно, что решение вопроса об оснащении национальных ВВС авиационной техники иностранного производства лежит в политической плоскости, и говорить о количестве поставляемой техники пока преждевременно", – подчеркнул А.Пунчук.

Как отмечает "РИА Новости", ранее сообщалось, что Аргентина направила запрос на приобретение в России более 15 истребителей МиГ-29. Москва, в свою очередь, передала в ответ коммерческое предложение.

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Страны
Аргентина
Россия
Продукция
МиГ-29
Компании
ФСВТС РФ
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