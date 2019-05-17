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17.05.2019
ЦАМТО

В ФСВТС объяснили причины небольшого портфеля заказов России в Латинской Америке

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MI-171E_H-95
Вертолет Ми-171Э ВВС Аргентины.

ЦАМТО, 16 мая. Небольшой объем портфеля заказов России на рынке вооружений Латинской Америки связан, в том числе, с давлением США, заявил в интервью "РИА Новости" заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук.

"Общий объем рынка продукции военного назначения Латинской Америки весьма значителен и оценивается от 40 до 50 млрд. долл. Портфель заказов российских предприятий на настоящий день невелик и составляет порядка нескольких процентов. Это связано с цикличностью приобретения техники странами региона, ограниченным бюджетным финансированием, а также политическим давлением и санкциями со стороны США и ряда европейских государств", – сказал А.Пунчук в преддверии открытия международного салона оборонных технологий SITDEF-2019.

Он назвал страны Латинской Америки важными для России партнерами в области ВТС. "За время взаимодействия поставлено значительное количество вооружения и военной техники, которым оснащены национальные армии и силовые структуры. Это связано с хорошей адаптацией нашей техники под климатические условия Латиноамериканского региона", – цитирует "РИА Новости" А.Пунчука.

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Страны
Россия
США
Компании
ФСВТС РФ
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