Второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан Минобороны

Всего в 2019 году планируется построить и передать пять таких машин

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Предприятие "Авиастар-СП" передал второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А Минобороны РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Ульяновское самолетостроительное предприятие АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало Министерству обороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 110", - указывается в документе.

В пресс-службе уточнили, что сертификат приема-передачи нового воздушного судна подписали командир военной части Вадим Дырдин, управляющий директор АО "ОАК-ТС" Владимир Семенов и управляющий директор АО "Авиастар-СП" Василий Донцов.

Всего в текущем году планируется построить и передать пять новейших транспортников.