Войти
17.05.2019
ТАСС

Второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан Минобороны

636
0
+2
Ил-76МД-90А
Ил-76МД-90А.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Всего в 2019 году планируется построить и передать пять таких машин

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Предприятие "Авиастар-СП" передал второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А Минобороны РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Ульяновское самолетостроительное предприятие АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало Министерству обороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 110", - указывается в документе.

В пресс-службе уточнили, что сертификат приема-передачи нового воздушного судна подписали командир военной части Вадим Дырдин, управляющий директор АО "ОАК-ТС" Владимир Семенов и управляющий директор АО "Авиастар-СП" Василий Донцов.

Всего в текущем году планируется построить и передать пять новейших транспортников.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Авиастар-СП
Минoбороны РФ
ОАК
Похожие новости
01.07.2015
Крылья макетов
19.06.2014
Первый серийный самолет Ил-76МД-90А передан на покраску
20.03.2013
Первые 3 самолета Ил-76МД-90А Минобороны получит в 2014 году
08.10.2012
Минобороны купило новых транспортников на 140 миллиардов рублей
01.10.2012
Борьба за "небесные" деньги: из Казани уплывают 2 млрд рублей
24.08.2012
Авиационный долгострой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"