Колумбийские летчики протестировали МиГ-29

ЦАМТО, 16 мая. Россия участвует в колумбийском авиационном тендере с двумя типами самолетов, в частности с МиГ-29, который уже протестировали колумбийские летчики.

Об этом в интервью "РИА Новости" завил заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук.

Ранее сообщалось, что РФ участвует в этом тендере только с МиГ-29, отмечает агентство.

"Тендер на приобретение авиационной техники был объявлен в 2016 году. На сегодняшний день он продолжается. Российская Федерация участвует в нем с двумя типами самолетов, в том числе с МиГ-29", – сказал А.Пунчук в преддверии открытия в Лиме 16 мая Международного салона оборонных технологий SITDEF-2019.

По его словам, колумбийская сторона проявляет повышенный интерес к данному самолету. "Колумбийские летчики смогли на практике ознакомиться с вышеупомянутой техникой, и по итогам их полетов российская машина получила очень высокие оценки от колумбийских военных специалистов", – отметил А.Пунчук.

Он подчеркнул, что говорить о конкретных результатах и достигнутых договоренностях пока преждевременно, так как тендер еще не завершен, передает "РИА Новости".