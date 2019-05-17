Войти
17.05.2019
ЦАМТО

Колумбийские летчики протестировали МиГ-29

730
0
0
МиГ-29
МиГ-29.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 16 мая. Россия участвует в колумбийском авиационном тендере с двумя типами самолетов, в частности с МиГ-29, который уже протестировали колумбийские летчики.

Об этом в интервью "РИА Новости" завил заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук.

Ранее сообщалось, что РФ участвует в этом тендере только с МиГ-29, отмечает агентство.

"Тендер на приобретение авиационной техники был объявлен в 2016 году. На сегодняшний день он продолжается. Российская Федерация участвует в нем с двумя типами самолетов, в том числе с МиГ-29", – сказал А.Пунчук в преддверии открытия в Лиме 16 мая Международного салона оборонных технологий SITDEF-2019.

По его словам, колумбийская сторона проявляет повышенный интерес к данному самолету. "Колумбийские летчики смогли на практике ознакомиться с вышеупомянутой техникой, и по итогам их полетов российская машина получила очень высокие оценки от колумбийских военных специалистов", – отметил А.Пунчук.

Он подчеркнул, что говорить о конкретных результатах и достигнутых договоренностях пока преждевременно, так как тендер еще не завершен, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Россия
Продукция
МиГ-29
Компании
ФСВТС РФ
Похожие новости
17.05.2019
Страны Латинской Америки заинтересовались российским МиГ-29
12.11.2018
Airshow China 2018. Что крупнейший авиасалон мира принес России
10.04.2017
LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди
01.04.2014
Пусть растет «Подсолнух»
24.11.2010
Тыква из космоса
15.04.2009
Россия продолжает наращивать усилия по продвижению ПВН на латиноамериканский рынок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"