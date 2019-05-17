Страны Латинской Америки заинтересовались российским МиГ-29

Россия продолжает участие в колумбийском тендере на поставку ВВС страны истребителей с двумя типами самолетов, в том числе МиГ-29. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

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В преддверии открывающегося сегодня в Лиме международного салона оборонных технологий SITDEF Peru 2019 Пинчук рассказал, что Россия выставила на тендер ВВС Колумбии два самолета, в том числе МиГ-29. Второй самолет он не назвал. По его словам тендер был объявлен еще в 2016 году, но продолжается до сих пор.

Колумбийские ВВС проявляют к МиГ-29" повышенный интерес, а колумбийские пилоты истребительной авиации смогли совершить на самолете несколько полетов, ознакомившись на практике с российской техникой.

Колумбийские летчики смогли на практике ознакомиться с вышеупомянутой техникой, и по итогам их полета российская машина получила очень высокие оценки от колумбийских военных специалистов

- подчеркнул Пунчук, добавив, что говорить о конкретных результатах и договоренностях пока рано, так как решение по тендеру еще не принято.

В тоже время командование ВВС Перу заявило о заинтересованности в приобретении у России дополнительной партии истребителей МиГ-29. Истребители данной модели стоят на вооружении ВВС страны и активно эксплуатируются.

Закупка еще одной партии самолетов МиГ-29 является приоритетным вопросом в повестке дня российско-перуанского военно-технического сотрудничества. При этом количество предполагаемой к закупке техники не сообщается.