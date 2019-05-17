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17.05.2019
Известия.ru

В ФСВТС рассказали о влиянии санкций на российско-венесуэльское сотрудничество

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

Блокада Венесуэлы сказывается на темпах строительства в стране завода по производству автоматов Калашникова. Однако Россия надеется, что проект удастся завершить в срок, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"США, пытаясь использовать блокаду страны, создают трудности в поставке запасных частей и агрегатов, что является одной из форм недобросовестной конкуренции на рынке вооружения", — цитирует заместителя главы службы Анатолия Пунчука "РИА Новости".

ФСВТС считает своей задачей в данный момент поддержание в исправной состоянии техники, поставленной в Венесуэлу раньше. С учетом кризиса в республике вероятность заключения новых контрактов невелика, отметил Пунчук.

В апреле правоохранители начали уголовные дела о выявленных "Ростехом" хищениях при строительстве в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова. Размер ущерба не уточнялся.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее госпереворотом, в котором обвинил США.

В конце апреля Гуайдо объявил финальную фазу по свержению Мадуро. Он призвал армию присоединиться к нему, однако спустя несколько дней признал, что эта попытка не увенчалась успехом из-за отсутствия поддержки со стороны силовиков. Мадуро в свою очередь призвал армию быть готовой к военному вторжению США.

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