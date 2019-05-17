Из чего сделана Луна: китайцы добрались до мантии

Китайский луноход добрался до мантии Луны

Китайские ученые впервые получили данные о составе мантии Луны, это произошло в рамках миссии "Чанъэ-4". Луноход "Юйту-2" проанализировал образцы, полученные со дна бассейна Южный полюс - Эйткен, с помощью спектрометра - оказалось, в них содержатся богатые железом минералы. По мнению исследователей, эти вещества входили в состав мантии и оказались на поверхности Луны из-за ударов метеоритов.

Исследователи из Китайской академии наук представили в журнале Nature первичные результаты проб мантии с обратной стороны Луны, собранные луноходом "Юйту-2" в рамках миссии "Чанъэ-4". Ученые сообщают об открытии двух видов пород лунной мантии, в существовании которых до сих пор были сомнения.

Луна состоит из коры, верхней мантии (астеносферы), средней мантии, нижней мантии и ядра. Диаметр мантии Луны составляет 80% от диаметра самого спутника, она состоит преимущественно из каменных пород. Предполагается, что мантия должна содержать больше тяжелых элементов, таких как железо и марганец, но точный состав формирующих пород мантии неизвестен - для исследований использовались сейсмические методы.

Долгое время ученые спорили о том, покрывает ли кора Луну полностью, или же на дне самых больших кратеров обнажаются верхние слои мантии.

Проверить это стало возможно после посадки китайского космического аппарата "Чанъэ-4" в бассейне Южный полюс - Эйткен, глубина которого достигает 8 км.

Возраст бассейна Южный полюс - Эйткен составляет 4,2-4,3 млрд лет. Он образовался вследствие удара огромной силы. Моделирование удара по близкой к вертикальной траектории показывает, что немалое количество вещества должно было быть выброшено с глубин до 200 километров - из мантии.

Как сообщают исследователи, луноход с помощью спектрометра обнаружил в мантии пироксены и оливины - минералы с высоким содержанием железа.

По их мнению, эти породы изначально входили в состав верхней мантии и оказались на поверхности из-за падения метеоритов. При этом кора Луны состоит из более легких минералов из класса плагиоклазов.

"Удивительно, но ни "Аполлоны", ни советские зонды не вернули на Землю ни одного образца лунной мантии. "Юйту-2", таким образом, получил первые данные по ее составу, совершив посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс - Эйткен, где, как показывали замеры зондов NASA, могли скрываться глубинные породы недр Луны", - комментирует открытие планетолог Патрик Пинье из университета Тулузы во Франции.

Также он отмечает, что открытие требует дополнительного подтверждения и детального изучения образцов. Но в целом новые данные "получены в рамках корректного и аккуратного применения спектроскопических методов, и минеральный состав определен достаточно надежно".

Китай запустил космическую станцию "Чанъэ-4", которой предстоит впервые в истории человечества исследовать обратную сторону Луны, 7 декабря 2018 года в 21:20 мск.

"Чанъэ-4" является частью лунной программы Китая, продолжением и дублером "Чанъэ-3".

На "Чанъэ-4" установлены камеры, инфракрасный спектрометр, георадар, голландский низкочастотный спектрометр, шведский прибор для изучения воздействия на поверхность Луны солнечного ветра и немецкий нейтронный дозиметр.

Разработка лунной программы Китая началась в 1998 году и была официально утверждена в январе 2004 года, она получила название "Программа Чанъэ" в честь китайской богини Луны Чанъэ.

Программа делится на три этапа - полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю. В рамках первого этапа к Луне отправились станции "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2". В рамках миссии "Чанъэ-1" удалось построить топографическую карту Луны, после чего станция совершила жесткую посадку на спутник и была уничтожена. "Чанъэ-2" позволила выбрать подходящее место для мягкой посадки "Чанъэ-3".

На втором этапе программы станция "Чанъэ-3", запущенная 2 декабря 2013 года, доставила на поверхность Луны луноход "Юйту". Он был оборудован георадаром и двумя спектрометрами для изучения лунного грунта. Но миссию не удалось реализовать полностью - спустя 40 дней луноход потерял подвижность, хотя и продолжал работать, стоя на месте. 3 августа 2016 года было объявлено, что "Юйту" завершил работу.

"Чанъэ-4" стала дублером "Чанъэ-3", перед ней стояли те же задачи - мягкая посадка на Луну и изучение ее поверхности.

Главное отличие миссии в том, что станция впервые в истории села на обратной стороне Луны.

Отдел "Наука"