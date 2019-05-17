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17.05.2019
Российская газета

Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

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Источник изображения: rg.ru

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс воздушного базирования "Кинжал" способен поражать надводные цели со снайперской точностью.

- Отклонение не превышает метра, - пишет в еженедельнике "Звезда" военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что такой же точностью обладают и другие российские гиперзвуковые комплексы, так как создание средств наведения для них происходило в широкой кооперации между ракетными и электронными КБ и предприятиями.

Напомним, о существовании у России гиперзвукового оружия стало известно в марте 2018 года - об авиационной ракете "Кинжал" рассказал в ежегодном послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин. Вскоре стали известны подробности: авиационная ракета, способная разгоняться до 10 Махов и поражать цель на расстоянии 2000 километров, избавляя самолет-носитель от необходимости заходить в зону действия вражеской ПВО, является модификацией боеприпаса для сухопутного комплекса "Искандер".

Носителем "Кинжала" стал высотный перехватчик МиГ-31К: он приспособлен для использования больших и тяжелых ракет и может разгоняться до 2,3 Маха, обеспечивая ракете необходимую стартовую скорость. Самолеты с ракетами проходят опытно-боевую эксплуатацию в Южном военном округе.

Приоритетными целями "Кинжала" являются крупные надводные корабли: от эсминца и выше. 500-килограммовой проникающей боеголовки ракеты достаточно для их уничтожения или, как минимум, вывода из строя.


Антон Валагин

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Россия
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Искандер
Кинжал БР
МиГ-31
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1 комментарий
№1
17.05.2019 21:27
Цитата, q
Приоритетными целямиц "Кинжала" являются крупные надводные корабли: от эсминца и выше. 500-килограммовой проникающей боеголовки ракеты достаточно для их уничтожения или, как минимум, вывода из строя.
У США вместе с союзниками больше сотни эсминцев, 15 авианосцев, несколько десятков УДК.
чтобы справиться с этой армадой нужно  иметь на вооружении сотню МиГ-31К (5 полков) и два полка Ту-22М3М.
- Дивизия Кинжалов на СФ (два полка МиГ-31К+полк Ту-22М3М);
- Дивизия Кинжалов на ТОФ (два полка МиГ-31К+полк Ту-22М3М);
- Полк МиГ-31К на ЧФ.
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