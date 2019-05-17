Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс воздушного базирования "Кинжал" способен поражать надводные цели со снайперской точностью.

- Отклонение не превышает метра, - пишет в еженедельнике "Звезда" военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что такой же точностью обладают и другие российские гиперзвуковые комплексы, так как создание средств наведения для них происходило в широкой кооперации между ракетными и электронными КБ и предприятиями.

Напомним, о существовании у России гиперзвукового оружия стало известно в марте 2018 года - об авиационной ракете "Кинжал" рассказал в ежегодном послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин. Вскоре стали известны подробности: авиационная ракета, способная разгоняться до 10 Махов и поражать цель на расстоянии 2000 километров, избавляя самолет-носитель от необходимости заходить в зону действия вражеской ПВО, является модификацией боеприпаса для сухопутного комплекса "Искандер".

Носителем "Кинжала" стал высотный перехватчик МиГ-31К: он приспособлен для использования больших и тяжелых ракет и может разгоняться до 2,3 Маха, обеспечивая ракете необходимую стартовую скорость. Самолеты с ракетами проходят опытно-боевую эксплуатацию в Южном военном округе.

Приоритетными целями "Кинжала" являются крупные надводные корабли: от эсминца и выше. 500-килограммовой проникающей боеголовки ракеты достаточно для их уничтожения или, как минимум, вывода из строя.

Антон Валагин