Вопросы психологической обороны должны получить научное обоснование

ЦАМТО, 16 мая. Вопросы психологической обороны должны изучаться более широко и получить научное обоснование, заявил первый замглавы российского военного ведомства Руслан Цаликов на подведении итогов курса "Психологическая оборона" в Военном университете.

По его словам, вопросы психологической обороны "должны получить серьезное научное обоснование". "После первого курса нам всем стала очевидна необходимость этим очень серьезно заниматься", – сказал Р.Цаликов.

Он отметил, что курс затронул пока только часть проблем в области психологической обороны или психологического противостояния, в том числе в киберсреде.

"Тема гораздо шире, и я надеюсь, что первый успешный опыт даст свои плоды, и изучение будет продолжено, углублено и расширено. Мы будем оказывать этому самое серьезное содействие", – подчеркнул первый замминистра, назвав прошедший курс успешным.

Впервые методы защиты массового сознания от манипуляций извне обобщили на круглом столе, который прошел на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". По информации организаторов, представители армии, психологи, юристы, журналисты, ученые, депутаты Госдумы рассмотрели накопленный мировой опыт психологической обороны с разных точек зрения и предложили подходы, которые помогут противостоять вызовам в этой области. После этого в Военном университете был создан специальный курс для военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.