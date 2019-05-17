Китайский, российский и американский бомбардировщики сравнили в КНР

В КНР аналитики провели сравнительный анализ трех стратегических бомбардировщиков: российского Ту-95М, американского В-52 и китайского Xian Н-6. На основании экспертных оценок пришли к выводу, что даже новые версии китайского стратега значительно уступают коллегам из США и России.

"Результаты показали, что из преимуществ у китайского самолета остались только бомбовая нагрузка и дальность полета, но и эти показатели не способны удовлетворить стратегическим требованиям. Даже после модернизации китайский бомбардировщик Н-6 не сможет догнать российский или американский", - сообщает издание IFENG.

Причина кроется в том, что основой китайского самолета является советский бомбардировщик Ту-16, который серийно выпускался с 1953 по 1963 годы. Проведенный Пекином "апгрейд" позволил значительно улучшить тактико-технические показатели Xian H-6. Самолет получил новое электронное оборудования, были проведены работы по замене моторов, благодаря чему выросла тяга двигателей. Однако фюзеляж остался прежним, что, по мнению эксперта, является существенным недостатком.

"По мощности переносимых ракет ему никогда не сравниться с более крупными и просторными В-52 и Ту-95. К тому же Н-6 летает на дозвуковой скорости, и его максимальная скорость не превышает скорость звука, а значит по данному показателю ему не сравниться с Ту-160 или В1В", - отмечает автор.

Отметим, что сейчас самолеты Ту-95 "Медведь" проходят модернизацию в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева. Длина ракетоносца около 50 метров, столько же достигает размах крыльев. При максимальной взлетной массе в 185 тонн самолет способен развить скорость 830 километров в час. ,Обновленный Ту-95 несет крылатые ракеты Х-55 и Х-101. Они впервые были применены осенью 2015 года в Сирии, где точно поразили укрепления и склады международных террористов. Кроме того, самолет может нести ядерный вариант ракеты Х-102, которая имеет боевую часть мощностью 250 килотонн.

Николай Грищенко