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17.05.2019
Интерфакс-АВН

Встречи СМИД ШОС и ОДКБ пройдут в Бишкеке 22 мая

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Государственные флаги стран-участниц командно-штабных учений
Государственные флаги стран-участниц командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018".
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Бишкек. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Заседания Совета министров иностранных дел ШОС и СМИД ОДКБ пройдут в Бишкеке 22 мая, сообщил пресс-секретарь киргизского внешнеполитического ведомства Уланбек Дыйканбаев журналистам в четверг.

"Программа СМИД ШОС насыщенная, планируется подписание ряда документов и совместный выход к прессе главы МИД Киргизии Чингиза Айдарбекова и генерального секретаря ШОС Владимира Норова", - сказал пресс-секретарь.

Говоря о запланированной в киргизской столице встрече министров иностранных дел стран ОДКБ, Дыйканбаев сообщил, что заседание пройдет в узком и расширенном составе. "Ожидается выход к прессе министра иностранных дел Киргизии Чингиза Айдарбекова и исполняющего обязанности генсека ОДКБ Валерия Семерикова", - сказал представитель киргизского МИД.

Он также сообщил, что 17-20 мая в Бишкеке под председательством киргизской стороны состоится заседание Совета национальных координаторов ШОС. Координаторы обсудят подготовку к встрече СМИД ШОС, согласуют содержательную часть намеченного на 22 мая заседания, а также обсудят повестку Совета глав государств ШОС.

Дыйканбаев напомнил, что саммит ШОС пройдет в Бишкеке 14 июня. По данным МИД Киргизии, свое участие подтвердили все главы государств организации.

Киргизия в 2019 году является председателем ШОС. В организацию входят Индия, Казахстан, КНР, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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Страны
Индия
Казахстан
Киргизия
Китай
Пакистан
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
ОДКБ
Проекты
ШОС
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