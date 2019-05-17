США в 2020г намерены выделить Украине $250 млн на оборону - посольство

Киев. 16 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Палата представителей Конгресса США запустила процесс утверждения проекта оборонного бюджета на 2020 год, в котором предусмотрены $250 млн помощи для Украины, сообщило украинское посольство в Вашингтоне.

"Подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год". Сумма средств, которую предлагается выделить для (...) помощи Украине, определена в объеме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера", - заявили в посольстве.