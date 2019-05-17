Косморобот FEDOR может заняться сортировкой радиоактивных отходов

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Росатом" заинтересовалась человекоподобным роботом FEDOR для применения его в условиях радиации, сообщил руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов.

"Мы закончили проект FEDOR, но не бросаем и стараемся осуществлять его научно-техническое и научно-методическое сопровождение. Часть результатов, полученных в ходе работы с ним, переданы в "Росатом", который активно развивает антропоморфную тематику в робототехнике. Это нужно для выполнения работ, связанных с большим риском, без захода человека на опасную территорию", - сказал Мартьянов в интервью "Интерфаксу".

Он пояснил, что человекоподобная машина может применяться для утилизации ядерных отходов, которая раньше проводилась с участием людей.

"Раньше эту работу делали люди вручную, рискуя получить дозу радиации, сейчас появилась возможность выполнять ее роботами. Наши наработки "Росатом" использует для создания своей платформы, на основе которой появятся серийные роботы, которые будут работать на ядерных могильниках для сортировки и утилизации отходов", - сказал Мартьянов.

"FEDOR - антропоморфный робот-спасатель, разрабатываемый НПО "Андроидная техника" и ФПИ. Недавно он был передан "Роскосмосу" для исследования возможности его применения в пилотируемых программах.

В марте Александр Блошенко, занимавший тогда пост советник главы Роскосмоса по науке, сообщал журналистам, что госкорпорация изучает необходимость запуска в космос робота на платформе FEDOR не только на создаваемом корабле "Федерация", но и на "Союзе".

"FEDOR - это целая платформа, на основе которой будут сделаны несколько робототехнических систем. Та модификация, которая полетит на "Федерации", - это одна история, мы прорабатываем этот вопрос и планируем. Касательно полета на "Союзе", в настоящее время этот вопрос прорабатывается в рамках пускового графика, который нам предстоит", - сказал Блошенко 6 марта.

Он отметил, что, если будет принято решение о запуске робота на "Союзе", на космодроме Байконур будет отработан формат этого полета.

"Это два отдельных "Федора" - под "Союз" и "Федерацию" - по обоим формат реализации проектов прорабатывается", - сказал тогда Блошенко, назначеный в конце апреля исполнительным директором "Роскосмоса" по науке.