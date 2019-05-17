Боевой робот "Нерехта" подтверждает свои характеристики на испытаниях у военных - ФПИ

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Боевой робот "Нерехта" на испытаниях у российских военных подтверждает заложенные характеристики, заявил руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов.

"Она ("Нерехта" - ИФ) проходит апробацию в Министерстве обороны, подтверждает все свои заявленные характеристики, и мы очень надеемся, что она получит свое дальнейшее продолжение", - сказал Мартьянов в интервью "Интерфаксу".

Боевой робот "Нерехта" разработан ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" совместно с Фондом перспективных исследований. Как ранее сообщили "Интерфаксу" на предприятии, для "Нерехты" разработаны три модуля: боевой, артиллерийской разведки и транспортный. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм танковым пулеметом "Калашникова". Модуль может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М. Прорабатывается также вариант оснащения робота тяжелым вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.

Ранее начальник управления инновационных исследований ГУНИД полковник Олег Помазуев сообщил "Интерфаксу", что российская армия примет "Нерехту" на вооружение.

В декабре 2017 года "Нерехта" прошла испытания в зимних условиях в 467-м межвидовом окружном учебном центре Западного военного округа. По данным Минобороны, цель испытаний - определить "место боевого робота в структуре подразделений Сухопутных войск при ведении общевойскового боя".

В настоящий момент известно о нескольких боевых роботах, разработанных для российской армии. Среди них робот-сапер "Уран-6", боевые роботы "Уран-9", "Нерехта", "Соратник" "Кунгас", "Платформа-М" и "Арго". По сообщениям Минобороны РФ, роботы "Уран-6" и "Уран-9", применялись в ходе российской военной операции в Сирии. Эти роботы также участвовали в Параде Победы на Красной площади в 2018 году.