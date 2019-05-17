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17.05.2019
Интерфакс-АВН

Человекоподобные роботы могут найти применение в войсках - ФПИ

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Робот "Специалист"
Роботизированный комплекс "Специалист" с антропоморфной робототехнической системой,.
Источник изображения: www.tehnoomsk.ru

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Антропоморфные робототехнические комплексы найдут в будущем применение в войсках, но о принятии самостоятельных решений машинами речи пока не идет, заявил руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов.

"Вопрос создания антропоморфной техники сегодня актуален, если мы говорим о необходимости уберечь человека от агрессивной или опасной среды. Сегодня уже есть решения, которые позволяют отправлять робота, например, в атомный реактор, чтобы человек мог посмотреть на происходящее внутри, и предпринять какие-то действия при помощи дистанционного управления. Поэтому мне кажется, что перспективы антропоморфной робототехники в армии и у других заказчиков достаточно хорошие", - сказал Мартьянов в интервью "Интерфаксу".

"Если же говорить об искусственном интеллекте и самостоятельном принятии решений машинами, то этот вопрос еще нескоро станет актуальным", - отметил он.

В качестве примера он привел человекоподобного робота-сапера, который уже создается для российских военных, машина не сможет сама искать неразорвавшиеся боеприпасы и разминировать их, однако позволит делать это человеку удаленно.

"У нас уже есть комплексы для утилизации неразорвавшихся боеприпасов, когда человек удаленно в специальном костюме управляет манипуляторами робота", - сказал Мартьянов.

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