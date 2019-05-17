Оценена стоимость контракта по Су-57 для ВКС РФ

После вчерашнего заявления о том, что президент Владимир Путин поставил задачу по производству 76 истребителей пятого поколения для нужд ВКС РФ до 2028 года, специалисты оценили возможную стоимость контракта. Оценочные версии опубликованы на страницах издания "Коммерсантъ".

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Если промышленность начнёт производство 76 единиц самолётов Су-57, то стоимость контракта оценивается примерно в 170 млрд рублей. При этом заключение такого контракта гарантирует полную загрузку мощностей дальневосточного авиастроительного предприятия – в Комсомольске-на-Амуре.

Отмечается, что сам контракт, вероятно, будет подписан в конце августа текущего года. Именно на это время намечено проведение авиакосмического салона МАКС-2019.

Напомним, что на днях Владимир Путин посетил Ахтубинск, где перед посадкой борт номер один встречали и сопровождали шесть новейших истребителей, проходящих испытания. В общей сложности, по последним сведениям, в России построены десять самолётов Су-57.

Планируется, что основное число самолётов Су-57, которое готовится закупить Минобороны для нужд Воздушно-космических сил России, будет представлено истребителями с двигателями второго этапа. К этим двигателям особый интерес проявляется не только в России, но и за рубежом.