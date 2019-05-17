Войти
17.05.2019
Известия.ru

Армия получит имитирующий "звездный налет" учебный комплекс

772
0
+2
Источник изображения: Фото: Пресс-служба АО ИЭМЗ Купол

Учебно-тренировочный комплекс "Адъютант", способный создавать сложную мишенную обстановку для средств ПВО начнет поступать на вооружение российской армии с 2020 года. Об этом в четверг, 16 мая, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на

директора по военно-техническому сотрудничеству Ижевского электромеханического завода "Купол" Игоря Иванова.

"В этом году госиспытания будут завершены, и мы надеемся, что в следующем году мы начнем серийные поставки", — говорится в сообщении.

В составе "Адъютанта" — беспилотный самолет с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), с турбореактивным двигателем, имитатор крылатой ракеты и вертолет.

Особенностью комплекса является то, что он может создать сложную мишенную обстановку— так называемый "звездный налет", когда ракеты атакуют со всех направлений.

30 апреля стало известно, что элементы новейшей системы ПВО С-500 "Прометей" — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству. Отмечается, что С-500 будет способна бороться даже со спутниками.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
ИЭМЗ Купол
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
04.03.2019
Минобороны: системы С-500 появятся в войсках в ближайшее время
14.05.2015
«Москва прикрыта от ударов воздушного противника с вероятностью 99%»
20.09.2013
ПВО России прикрывает только полстраны
18.02.2013
Приоритеты обороны РФ
23.07.2012
Военная авиация на форсаже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"