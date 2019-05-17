Армия получит имитирующий "звездный налет" учебный комплекс

Учебно-тренировочный комплекс "Адъютант", способный создавать сложную мишенную обстановку для средств ПВО начнет поступать на вооружение российской армии с 2020 года. Об этом в четверг, 16 мая, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на

директора по военно-техническому сотрудничеству Ижевского электромеханического завода "Купол" Игоря Иванова.

"В этом году госиспытания будут завершены, и мы надеемся, что в следующем году мы начнем серийные поставки", — говорится в сообщении.

В составе "Адъютанта" — беспилотный самолет с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), с турбореактивным двигателем, имитатор крылатой ракеты и вертолет.

Особенностью комплекса является то, что он может создать сложную мишенную обстановку— так называемый "звездный налет", когда ракеты атакуют со всех направлений.

30 апреля стало известно, что элементы новейшей системы ПВО С-500 "Прометей" — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству. Отмечается, что С-500 будет способна бороться даже со спутниками.