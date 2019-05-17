Партия новых бронеавтомобилей "Тигр-М" пополнила автопарк спецназовцев на Ставрополье

Автомобили проходят курс технического обслуживания для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях, а в июне их задействуют на тактических учениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая. /ТАСС/. Партия новейших бронеавтомобилей "Тигр-М" поступила на вооружение подразделения спецназа, дислоцированного в Ставропольском крае. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В воинскую часть специального назначения Южного военного округа поступили шесть новейших бронированных автомобилей "Тигр-М" марки ГАЗ", - отметил Астафьев.

В настоящее время автомобили проходят курс технического обслуживания для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях, новые образцы военной техники задействуют на тактических учениях уже в июне, в летнем периоде обучения.

Машины "Тигр-М" предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки. Модернизированный "Тигр" имеет пятый класс баллистической защиты в лобовой проекции и третий - в бортовых и кормовой проекциях. На крыше установлена поворотная турель для пулеметов или автоматического станкового гранатомета. В салоне оборудованы места для размещения водителя, старшего машины и десанта.

Снаряженная масса "Тигр-М" составляет 6,5 т, запас хода - 1000 км, при этом возможная максимальная скорость - более 120 км/ч.