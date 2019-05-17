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17.05.2019
Интерфакс-АВН

Контракт на 76 истребителей Су-57 стоимостью до 170 млрд рублей может быть подписан на МАКС-2019 - газета

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Истребитель пятого поколения Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: Global Look Press/sukhoi. org

Примерно в 180-190 млрд рублей обойдется закупка новых ударных вертолетов - сотни Ми-28НМ и 114 Ка-52

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Контракт на покупку 76 истребителей пятого поколения Су-57 стоимостью порядка 170 млрд руб может быть подписан в августе на авиасалоне МАКС-2019, сообщила в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Контракт оценивается в сумму до 170 млрд руб., что делает его крупнейшим в истории авиации и гарантирует полную загрузку мощностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ - филиал "Сухого", входит в ОАК - ИФ), как минимум на десятилетие", - говорится в материале.

"Стоимость контракта, оцениваемого в 160-170 млрд руб., снижается не только из-за решений по изменению внутренней компоновки Су-57 и унификации технических решений, но и в силу того, что производство стало серийным", - пишет "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджера одного из предприятий оборонной промышленности.

По словам источника издания, теоретически производственная линия КнААЗ позволяет выпускать ежегодно не менее семи-восьми истребителей Су-57.

Высокопоставленный чиновник правительства заявил "Коммерсанту", что контракт на поставку 76 машин может быть подписан на авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Кроме того, газета сообщила о стоимости поставки новых боевых вертолетов - по оценке источника в авиапроме, закупка сотни Ми-28НМ "Ночной охотник" и 114 "Аллигаторов" Ка-52 обойдется в 180-190 млрд руб.

Накануне на совещании в Сочи по военной тематике президент РФ Владимир Путин заявил о планах заключить контракт на поставку 76 истребителей Су-57 к 2028 году и тем самым перевооружить три авиационных полка ВКС РФ перспективными авиационными комплексами пятого поколения.

По словам президента, госпрограммой вооружений (ГПВ) до 2027 года планировалось закупить 16 истребителей Су-57, однако благодаря договоренности с промышленностью, снизившей стоимость летательных аппаратов и вооружения на 20%, было принято решение "что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов".

В начале мая источник "Интерфакса" сообщил, что новый контракт на серийную поставку истребителей пятого поколения Су-57 для ВКС РФ планируется подписать уже в этом году, а первый серийный Су-57 поступит в войска к ноябрю.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В ходе форума "Армия-2018" был подписан контракт на поставку Минобороны РФ первых двух самолетов Су-57, которые должны поступить в войска в 2019 и 2020 году.

Как сообщалось, истребители Су-57 установочной партии будут выпускаться в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через пять лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов с новыми двигателями.

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