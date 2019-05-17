США запросили у Роскосмоса дополнительные места для астронавтов на "Союзах"

На фоне продолжающих действовать многопрофильных американских санкций в отношении России США ищут контакты в интересующих их сферах. Одна из таких сфер – освоение космоса.

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что в NASA вышли на представителей "Роскосмоса" с просьбой о приобретении дополнительных мест на российских космических кораблях для американских астронавтов.

"Роскосмос" сообщает, что речь идёт о двух дополнительных местах в кораблях "Союз", которые используются для доставки экипажей на борт Международной космической станции. Дополнительные места для американских астронавтов на "Союзах" будут предоставляться как в текущем году, так и в следующем.

Подчёркивается, что речь фактически идёт о желании NASA подстраховаться от возможного неудачного применения корабля Crew Dragon, который создан на производственных мощностях американской компании SpaceX.

В документе "Роскосмоса" отмечается, что в случае проблем с американским космическим кораблём и отказом от использования "Союзов" США могут остаться без представительства на МКС. При этом добавляется:

Отсутствие американских астронавтов привело бы МКС в неработоспособное состояние.

Ранее глава NASA неоднократно отмечал, что властям Соединённых Штатов нужно ответственно подходить к вопросу сотрудничества в космосе и отказаться от санкционной риторики. Другими словами, там, где выгодно США, никаких санкций этим государством не вводится.