Расчёты ПВО-ПРО начнут тренировать с помощью "Адъютанта"

Стало известно о сроках начала серийных поставок в войска учебно-тренировочного комплекса "Адъютант". Конкретные сроки назвал Игорь Иванов, возглавляющий направление военно-технического сотрудничества Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) "Купол", структурно входящего в концерн "Алмаз-Антей".

Источник изображения: ИЭМЗ

РИА Новости приводит заявление Игоря Иванова, отмечающего, что серийные поставки "Адъютанта" в ВС РФ начнутся в 2020 году. По крайней мере, на это надеются на упомянутом предприятии.

Из заявления представителя руководства "Купола" в ходе выставки MILEX-2019:

Мы (…) успешно завершили предварительные испытания и должны были в конце апреля выйти на госиспытания. Изделие готово, но так как мы обещали показать этот комплекс нашим белорусским коллегам, Минобороны России было принято решение отложить госиспытания на июль. В этом году госиспытания будут завершены, и мы надеемся, что в следующем году мы начнем серийные поставки.

Что собой представляет комплекс "Адъютант"?

Это комплекс, создающий мишенную обстановку для расчётов ПВО-ПРО, в которую могут входить четыре различных типа целей. К таковым относятся БПЛА с двигателем внутреннего сгорания, с турбореактивной силовой установкой, вертолёт и крылатая ракета (имитатор). Мишенная обстановка отображается, как отмечено, на выносном средстве "Адъютанта", и это позволяет осуществлять эффективный контроль учебных действий.

Также отмечено, что БПЛА на ДВС, летающий на относительно низких скоростях, позволяет проводить обучение неопытных расчётов. Такой беспилотный самолёт (именно такую формулировку использует производитель) пока способен находиться в воздухе до 4 часов, однако команда производителей собирается увеличить это время до 8 часов.

Для расчётов, которые уже получили определённый опыт в плане ПВО, используется мишень в виде имитатора крылатой ракеты, летящая у земли на скорости до 140 м/с, а в режиме пикирования – и до 200 м/с.

Игорь Иванов назвал "Адъютант" комплексом, который в случае применения в паре, способен обеспечить "звёздный налёт".

Ведётся разработка и новых, ещё более скоростных мишеней для отработки действий расчётов ПВО. Произведены испытания по отработке использования "Адъютанта" для различных видов зенитных ракетных вооружений, включая как ПЗРК, так и комплексы дальнего действия.