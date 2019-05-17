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17.05.2019
Интерфакс-АВН

Глава МИД Японии призвал Иран к выполнению обязательств по СВПД

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Японии Таро Коно на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Andreas Gebert

Токио. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Японии Таро Коно в четверг призвал Тегеран выполнить свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) 2015 года, сообщает The Mainichi.

"Я думаю, что важно сохранить эту схему не только для наших двусторонних отношений, но и для международного режима нераспространения, мира и стабильности на Ближнем Востоке", - сказал Коно во время встречи в Токио с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за нее.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые свои обязательства по сделке.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским участникам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

"На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Рухани, комментируя решение о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД в эфире иранского телевидения.

В частности, по словам президента, будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.

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Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
17.05.2019 17:35
А Япония не хочет выполнить решение Ялтинской конференции и передать РФ остров Хоккайдо ?!
-1
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