Президент поручил создать три авиаполка Су-57

Для нужд Воздушно-космических сил России будет закуплено 76 истребителей пятого поколения Су-57, заявил президент Владимир Путин.

Об этом сообщает ТАСС. По словам Путина, соответствующий комплексный контракт будет заключен в ближайшее время. Поставки планируется завершить до 2028 года.

Шесть Су-57 сопровождали президентский самолет 14 мая в пути до Ахтубинска Астраханской области. Позднее Путин побеседовал с пилотами истребителей, подчеркнув, что эти машины должны быть лучшими в мире.

В настоящее время построены 10 летных прототипов Су-57, входящих в опытную партию. На данный момент подписан один контракт на поставку в войска таких машин, согласно ему ВКС в 2019 - 2020 годах получат два Су-57 с двигателями первого этапа. В целом партия, как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, составит 15 единиц.

Су-57 - первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также различные бомбы.