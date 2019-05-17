Войти
17.05.2019
Военно-промышленный курьер

Президент поручил создать три авиаполка Су-57

632
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Для нужд Воздушно-космических сил России будет закуплено 76 истребителей пятого поколения Су-57, заявил президент Владимир Путин.

Об этом сообщает ТАСС. По словам Путина, соответствующий комплексный контракт будет заключен в ближайшее время. Поставки планируется завершить до 2028 года. 

Шесть Су-57 сопровождали президентский самолет 14 мая в пути до Ахтубинска Астраханской области. Позднее Путин побеседовал с пилотами истребителей, подчеркнув, что эти машины должны быть лучшими в мире.

В настоящее время построены 10 летных прототипов Су-57, входящих в опытную партию. На данный момент подписан один контракт на поставку в войска таких машин, согласно ему ВКС в 2019 - 2020 годах получат два Су-57 с двигателями первого этапа. В целом партия, как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, составит 15 единиц.

Су-57 - первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также различные бомбы.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
17.05.2019
В Кремле объяснили, как в пять раз увеличить закупки истребителей Су-57
27.08.2018
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
13.02.2013
Проигрываем ли мы индийский рынок?
22.08.2011
Третий день МАКС-2011: новые сделки и небольшой инцидент
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"