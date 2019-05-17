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17.05.2019
Военно-промышленный курьер

"Скворечники" снизили потери сирийской бронетехники

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Источник изображения: vpk-news.ru

В наступлении на Идлиб сирийская армия активно применяет бронетехнику. Однако, если еще недавно потери в танках исчислялись десятками, то сейчас ситуация приобрела положительную динамику.

Free News, сообщает, что агентство "Анна-Ньюс" опубликовало эксклюзивный видеоролик, показывающий боевую бронированную машину ВС САР, оснащенную местной системой активной защиты, подавляющей сигнал управляемой ракеты и отклоняющий ее с первоначальной траектории.

В кадре показан танк Т-72 российского производства, оборудованный прибором "Сараб-2". По бронетехнике была выпущена ракета из ПТРК "Метис", которая опознается по характерной инфракрасной вспышке и тройном оперении. Несмотря на захват цели, объект так и не был поражен.

Первоначально предполагалось, что сирийская армия устанавливает на танки систему оптико-электронного подавления иранского производства. Вскоре выяснилось, что сирийские умельцы смогли сделать свою разработку.

По имеющимся данным Sarab-2 APS, который в войсках из-за несуразного вида, выступающего над башней танка, прозвали "Скворечник", является подавителем инфракрасного излучения. Он обладает свыше, чем 80% эффективностью по отношению ко всем полуавтоматическим ПТРК, управляемым в условиях прямой видимости, таких, как "Метис", "Корнет", TOW. Время работы системы составляет более 10 часов.

Внедрение в 2015 году системы первого поколения, известной как Sarab-1, значительно сократило потери бронетехники ВС САР. В ходе операции в Идлибе сирийская армия использует уже комплексы Sarab-2 и Sarab-3.

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Страны
Иран
Россия
Сирия
Продукция
BGM-71 ТOW
Корнет
Метис ПТРК
Т-72
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