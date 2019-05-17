Власти Польши подчищают в блогосфере весь негатив о солдатах США в Польше

Американские кураторы продолжают купировать негативную информацию о ВС США в польскоязычном медийном пространстве.

Официальные СМИ Польши обвинили "русских троллей" в очередной дискредитации американских военных. "Восстание нации" - так называется сенсационная статья, опубликованная на портале Niezaleny dziennik polityczny ("Независимый политический журнал") и обсуждаемая сотнями пользователей в польской блогосфере. Материал повествует о секретном законе, который якобы готовит правительство, гарантирующем возможность вмешательства войск США для предотвращения национального восстания в Польше против партии "Права и справедливости".

Сразу несколько государственных польских СМИ выступили с разоблачительными материалами, уверяя читателей, что "анализ синтаксиса контента показывает, что польский язык для авторов - второй".

На основании лишь этих неких "русизмов", выводы делает человек, "связанный с государственным учреждением, которое отслеживает такой контент": "Принимая во внимание предполагаемый эффект, мы можем с большой вероятностью считать, что эти действия вдохновлены либо руководимы официальной политикой Кремля".

Спецслужбы отследили IP-адреса и отчитались в прессе, что "Независимый политический журнал" вещает… нет, не из России, а из Голландии. Но этот факт нисколько не смутил "аналитиков" Rzeczpospolita, отмечает Eadaily.