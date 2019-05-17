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17.05.2019
Военное обозрение

В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии

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В российском внешнеполитическом ведомстве не оставили без внимания территориальные претензии со стороны соседней Эстонии. Речь идёт о заявлении министра внутренних дел прибалтийской республики Марта Хельме.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Хельме, Россия "до сих пор не вернула Эстонии" около пяти процентов "её территорий". Если точнее, то Хельме заявил о 5,2%. По мнению члена эстонского правительства, это часть Печор и территории близ Нарвы.

Заявление такого характера прокомментировала глава департаменте информации МИД РФ Мария Захарова:

Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной. Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях.

Стоит отметить, что заявление Хельме прозвучало через несколько недель после визита в Москву президента Эстонии Керсти Кальюлайд, что само по себе свидетельствовало об определённой позитивизации отношений. Однако в направлении Таллина явно последовал окрик, и риторику в отношении России тут же ужесточили, заявив ещё и о территориальных претензиях.

По словам Марии Захарова, Эстония ссылается на Тартуский договор, но этот договор прекратил своё действие одновременно с вхождением Эстонии в состав СССР.

Ранее российские парламентарии призвали власти Эстонии вспомнить, как назывался Тарту.

Для справки: Тарту - до 1224 года носил название Юрьев, то же название город носил в период с 1893 по 1918 гг.

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Страны
Россия
Эстония
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2 комментария
№1
17.05.2019 17:12
Пора освобождать русские земли от оккупантов и создавать наиболее благоприятные условия для создания семей и рождения детей среди русского,государствообразующего, населения РФ
0
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№2
18.05.2019 03:13
Цитата, akex сообщ. №1
Пора освобождать русские земли от оккупантов и создавать наиболее благоприятные условия для создания семей и рождения детей среди русского,государствообразующего, населения РФ

Согласен, что эти слова должны быть прописаны в долгосрочной стратегии развития РФ.

Однако если оценивать деятельность нашего правительства за 20 последних лет, государствообразующими для них были и остаются республики Северного Кавказа.
0
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