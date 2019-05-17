В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
В российском внешнеполитическом ведомстве не оставили без внимания территориальные претензии со стороны соседней Эстонии. Речь идёт о заявлении министра внутренних дел прибалтийской республики Марта Хельме.
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По словам Хельме, Россия "до сих пор не вернула Эстонии" около пяти процентов "её территорий". Если точнее, то Хельме заявил о 5,2%. По мнению члена эстонского правительства, это часть Печор и территории близ Нарвы.
Заявление такого характера прокомментировала глава департаменте информации МИД РФ Мария Захарова:
Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной. Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях.
Стоит отметить, что заявление Хельме прозвучало через несколько недель после визита в Москву президента Эстонии Керсти Кальюлайд, что само по себе свидетельствовало об определённой позитивизации отношений. Однако в направлении Таллина явно последовал окрик, и риторику в отношении России тут же ужесточили, заявив ещё и о территориальных претензиях.
По словам Марии Захарова, Эстония ссылается на Тартуский договор, но этот договор прекратил своё действие одновременно с вхождением Эстонии в состав СССР.
Ранее российские парламентарии призвали власти Эстонии вспомнить, как назывался Тарту.
Для справки: Тарту - до 1224 года носил название Юрьев, то же название город носил в период с 1893 по 1918 гг.
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