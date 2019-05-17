В Конгрессе США пригрозили Турции санкциями за С-400

Турция должна отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 и вместо этого сотрудничать с США, заявил лидер республиканцев в Палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти.

В Палату представителей внесен проект резолюции, которая "посылает ясный сигнал Турции: широкий консенсус обеих партий заключается в том, что если Турция купит С-400, то она не должна получить (военные самолеты последнего поколения) F-35".

Конгрессмены считают, что для США возникнет "слишком много угроз" в случае приобретения Анкарой российских ЗРК, передает РИА "Новости".

"Если Анкара купит российские ракетные системы, США должны немедленно ввести санкции и выгнать Турцию из программы F-35", – приводит слова Маккарти "Интерфакс".

Напомним, Турция заявила, что не откажется от планов закупки С-400, но в США назвали такие действия несовместимыми со стандартами НАТО и пригрозили ввести санкции. Теперь США просят Турцию об отсрочке приобретения С-400.

Антон Антонов