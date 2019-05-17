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17.05.2019
Lenta.ru

Недра обратной стороны Луны удивили ученых

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Источник изображения: Фото: NASA / Reuters

Китайские исследователи представили первичные результаты проб мантии с обратной стороны Луны, собранные луноходом "Юйту-2" в рамках миссии Chang'e 4. Об этом пишет журнал Nature.

Ученые обнаружили в пробах пироксены и оливины — высокоплотные минералы с низким содержанием кальция и высоким содержанием железа. По их мнению, эти породы изначально входили в состав верхней мантии, однако были выброшены на поверхность из-за падения метеоритов.

Отмечается, что за 60 лет исследований детально была изучена лишь кора небесного тела. Она состоит из более легких минералов из класса плагиоклазов. Предполагается, что мантия должна содержать больше тяжелых элементов, таких как железо и марганец, однако состав формирующих пород мантии неизвестен.

3 января Chang'e 4 передал на Землю первые фотографии обратной стороны Луны, сделанные им во время посадки на ее поверхность в четверг

Ранее в том же месяце китайский аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в лунном бассейне Южный полюс — Эйткен. До этого ни одна страна в мире не высаживалась на обратной стороне Луны. Ожидается, что аппарат соберет данные о геологическом строении Луны и составе ее грунта, а также проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

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Страны
Китай
Проекты
Луна
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