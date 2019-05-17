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17.05.2019
ТАСС

Большой десантный корабль "Адмирал Невельской" провел стрельбы в Японском море

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Большой десантный корабль "Адмирал Невельской"
Большой десантный корабль "Адмирал Невельской".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В рамках учения экипаж корабля также проведет практическое противодиверсионное гранатометание и тренировку по борьбе за живучесть корабля

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Невельской" в четверг провел комплекс артиллерийских стрельб в Японском море по воздушным и морским целям. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"В рамках учения по организации противовоздушной обороне одиночного корабля БДК выполнил артиллерийскую стрельбу по имитированным воздушным целям из 57-миллиметровых артиллерийских установок АК-725. Также в рамках этого учебного эпизода свои практические навыки совершенствовали нештатные корабельные расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-2", - сообщил Воскресенский.

После этого на соседнем полигоне корабль отработал противоминные задачи и провел артиллерийскую стрельбу по макету морской плавающей мины. Во второй половине дня экипаж корабля проведет учения по обеспечению безопасности стоянки корабля на незащищенном рейде. Во время него тихоокеанцам предстоит провести практическое противодиверсионное гранатометание и тренировку по борьбе за живучесть корабля.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
БДК 775
Военные учения
ТОФ
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