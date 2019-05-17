Предприятие "Роскосмоса" помогло Маску пристыковать корабль Dragon-2 к МКС

Пристыковать корабль Dragon-2 к МКС помогла ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос"). Об этом в четверг, 16 мая, сообщило "РИА Новости".

Именно российская фирма изготовила стыковочный адаптер для американской компании SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском.

"Не стоит забывать, что удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена в "Энергии", — цитирует агентство начальника пресс-центра РКК "Энергия" Ирину Романову.

Заказ был сделан компанией Boeing, которая лишь дооснастила адаптеры рядом элементов: кольцом, теплозащитой, кожухами, мишенью и транзитными электроразъемами.

6 мая американский грузовой корабль Dragon совершил стыковку с МКС. Dragon доставил на станцию более 2,5 т грузов — продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, запланированных на период экспедиции МКС-59/60.