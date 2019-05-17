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17.05.2019
Интерфакс-АВН

Трамп летом обсудит в Южной Корее денуклеаризацию КНДР

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Президент США Дональд Трамп на саммите NATO в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент США Дональд Трамп на саммите NATO в Брюсселе. 12 июля 2018.
Источник изображения: В© AP Photo, Pablo Martinez Monsivais

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп летом посетит Южную Корею, чтобы обсудить северокорейскую ядерную проблему, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп посетит Республику Корея, чтобы встретиться с президентом Мун Чжэ Ином", - отмечается в сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Даты поездки не называются, однако С.Сандерс пояснила, что Южную Корею президент посетит в рамках турне по Азии, основная цель которого - участие в саммите G20 в Японии. Эта встреча в верхах запланирована на 28-29 июня.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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