Трамп летом обсудит в Южной Корее денуклеаризацию КНДР
Президент США Дональд Трамп на саммите NATO в Брюсселе. 12 июля 2018.
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Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп летом посетит Южную Корею, чтобы обсудить северокорейскую ядерную проблему, сообщили в Белом доме.
"Президент Трамп посетит Республику Корея, чтобы встретиться с президентом Мун Чжэ Ином", - отмечается в сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Даты поездки не называются, однако С.Сандерс пояснила, что Южную Корею президент посетит в рамках турне по Азии, основная цель которого - участие в саммите G20 в Японии. Эта встреча в верхах запланирована на 28-29 июня.
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