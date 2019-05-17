"Плана Б нет"

Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян

Глава американской компании Blue Origin Джеффри Безос представил концепцию, которая, по его словам, может способствовать заявленным НАСА планам по отправке человека на спутник Земли в 2024 году. Тогда же глава Amazon, считающийся самым богатым бизнесменом на Земле, представил свое видение того, как должна выглядеть колония землян в космосе. "Лента.ру" рассказывает об идеях Blue Origin, высказанных Безосом на закрытом мероприятии, прошедшем 9 мая в Вашингтоне.

Посадочный аппарат

Безос показал полномасштабную модель лунного посадочного аппарата Blue Moon. По его словам, подобная станция позволит доставлять на поверхность спутника Земли до 3,6 тонны полезной нагрузки в базовом варианте и до 6,5 тонны — в усиленном. Запускать Blue Moon предлагается при помощи тяжелой ракеты New Glenn (с многоразовой первой ступенью), которая создается Blue Origin. Первый полет носителя должен состояться в 2021 году. Полет Blue Moon на Луну запланирован на 2023 год.

Посадочный аппарат Blue Moon Источник изображения: Изображение: Blue Origin

Преимуществом Blue Moon называется точная вертикальная посадка, использующая элементы машинного обучения, успешно испытанная в полностью многоразовой суборбитальной туристической системе New Shepard той же компании, а также возможность выведения полезной нагрузки практически на любом участке траектории во время перелета посадочного аппарата от Земли к Луне. Отдельно отмечается, что Blue Moon способен вмещать грузы, предусмотренные стандартами ESPA (EELV Secondary Payload Adapter), которые разработаны в рамках программы EELV (Evolved Expendable Launch Vehicle) для американских военных и правительственных нужд (в настоящее время переименована в программу NSSL (National Security Space Launch), налагающую ограничения на использование Пентагоном одноразовых ракет).

Двигатель

Blue Moon получит ракетный двигатель BE-7 от Blue Origin, работающий на жидких водороде и кислороде. Более мощный силовой агрегат BE-3, работающий на такой же топливной паре, уже успешно используется в New Shepard. По словам Безоса, BE-7 способен развивать тягу до 40 килоньютонов и поддерживает глубокое дросселирование (снижение тяги). Первые огневые тесты силового агрегата запланированы на лето текущего года. Создание соответствующего испытательного стенда финансируется НАСА в рамках программы Tipping Point.

Двигатель BE-7 Источник изображения: Изображение: Blue Origin

К преимуществу BE-7 глава Blue Origin относит использование в качестве компонентов топливной смеси водорода и кислорода, получить которые на Луне гораздо проще, чем, например, керосин или метан. Также испарение жидкого водорода поможет охладить резервуары с жидким кислородом и обеспечить в условиях лунной ночи (более двух земных недель) резервное электропитание вместо солнечных батарей. Другим важным достоинством двигателя считается применение в производстве его элементов аддитивных технологий.

"Никаких землетрясений"

Выступление Безоса началось не с рассказа о Blue Moon и BE-7. В первой части своей речи бизнесмен напомнил о надвигающемся на жителей планеты энергетическом кризисе. По его словам, ежегодно потребление энергии человечеством увеличивается на три процента. Сегодня, уверен Безос, для обеспечения потребностей землян в энергии достаточно солнечной фермы, которая заняла бы территорию, по площади сопоставимую с Невадой, тогда как через пару веков для этого потребуется покрыть всю Землю. Подобное обстоятельство, полагает предприниматель, спровоцирует ухудшение качества жизни будущих поколений людей, которым для выживания потребуется, в частности, ограничивать потребление энергии и природных ресурсов.

Выходом из кризиса Безос видит расширение среды обитания человека, частью которой, кроме Земли, должно стать космическое пространство. Однако глава Blue Origin не считает пригодными для жизни отличные от Земли небесные тела Солнечной системы, лишенные гравитации и атмосферы земного типа. По его мнению, в лучшем случае такие объекты смогут вместить несколько миллиардов человек, а этого недостаточно. В качестве будущих космических колоний Безос предлагает создавать искусственные сооружения, известные как цилиндры О’Нила, каждое из которых смогло бы вмещать до миллиона человек. "Никакого дождя. Никаких землетрясений. Люди захотят жить здесь", — заявил глава Blue Origin.

Конкуренты и критика

Выступление Безоса было встречено неоднозначно. Конструктивная критика специалистов касалась, например, использования в качестве компонента топлива BE-7 жидкого водорода, добыча которого на Луне сопряжена со множеством трудностей. Впрочем, альтернативные двигательные установки, предполагающие задействовать жидкий метан или керосин, выглядят еще более труднореализуемыми. В части деструктивной критики отличился глава американской компании SpaceX Илон Маск, который после выступления Безоса опубликовал в Twitter сообщение с изображением спускаемого аппарата Blue Origin, содержащего надпись Moon Balls вместо Blue Moon.

Подобные действия можно объяснить чем угодно, но только не равнодушием Маска по отношению к успехам Безоса. Действительно, в ближайшие годы монополию SpaceX, у которой в настоящее время фактически нет коммерческих конкурентов, способна нарушить только Blue Origin. Эти компании, основанные в начале 2000-х годов, во многом похожи. Маск, как и Безос, получил хорошее инженерное образование и считает, что будущее человечества связано с развитием космических технологий, что требует кратного снижения стоимости пусковых услуг по сравнению с текущей (то есть использования многоразовых ракет).

Однако видение дальнейших перспектив у бизнесменов несколько различается. Маск полагает, что когда Земля станет перенаселенной или малопригодной (или совсем непригодной) для человека, потребуется колонизация других небесных тел, в частности — Марса. Безос уверен, что человеку необходимо сохранить Землю как можно дольше, в противном случае необходимо возводить цилиндры О’Нила, а Луну, астероиды и другие небесные тела использовать в качестве источника полезных ресурсов. "Плана Б нет", — сказал глава Blue Origin на мероприятии в Вашингтоне.

Перспективы

Разработка концепции Blue Moon потребовала три года. По словам источника Space News, присутствовавшего на презентации, прежде чем прийти к окончательному варианту, Blue Origin несколько раз пересматривала свой проект, и он все еще нуждается в доработке. Безос не назвал стоимость доставки грузов на Луну при помощи Blue Moon и не раскрыл сроков готовности посадочного аппарата, а также отказался отвечать на вопросы присутствовавших на мероприятии журналистов, бывших астронавтов и ученых.

Однако Безос намекнул, что только Blue Origin может успеть в 2024 году доставить американцев на Луну, как того требует от НАСА президент США Дональд Трамп, поскольку компания раньше других в Соединенных Штатах начала разработку лунного посадочного аппарата (создаваемый Lockheed Martin лунно-марсианский пилотируемый корабль в текущей конфигурации не способен достичь поверхности спутника Земли, а другие аналогичные концепции только изучаются компанией).

Ранее — например, в марте 2018 года — Безос уже заявлял, что конечной целью Blue Origin является создание инфраструктуры для освоения человеком Луны и других небесных тел Солнечной системы, прежде всего — Марса. "Задача моего поколения заключается в строительстве дороги в космос, где будущие поколения смогут раскрыть свой творческий потенциал. Большие вещи начинаются с малого", — сказал бизнесмен в ходе недавнего мероприятия. По мнению Безоса, строительство цилиндров О’Нила могут застать уже его внуки.

Андрей Борисов