Путин рассказал о модернизации ВКС

Президент России Владимир Путин заявил, что более тысячи модернизированных самолетов и вертолетов направлено в войска за пять лет. Российский лидер также потребовал поставить к 2028 году в Воздушно-космические силы 100 вертолетов Ми-28НМ. Кроме того, до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57. Такие заявления он сделал, открывая очередное совещание по оборонной тематике в Сочи.

Напомним, что с этого сезона вся серия военных совещаний будет посвящена определенному виду или роду войск Вооруженных сил.

"Только за период с 2013 по 2018 год в войсках было оборудовано более тысячи новых и модернизированных самолетов и вертолетов. В результате свыше 65 процентов авиапарка сегодня состоит из современных машин", - заявил Владимир Путин, открывая встречу. Он также добавил, что всего в составе Воздушно-космических сил находится более 3000 летательных аппаратов. Большинство из них - это многофункциональные боевые комплексы, которые были испытаны в ходе операции против террористов в Сирии. При этом президент заметил, что боевое применение российской авиации в Сирии позволило выявить ряд недостатков в техническом состоянии самолетов и вертолетов, которые было бы невозможно обнаружить при испытании на полигонах. "Предприятия промышленности в плановом порядке проводят работу по устранению проявившихся проблем", - рассказал он.

Глава государства также отметил фронтовые бомбардировщики Су-24М с новой системой наведения и навигации. Они применяли как обычные бомбы, так и как высокоточное оружие. По словам Путина, за счет этого расход авиационных средств поражения удалось снизить в несколько раз. "Наша задача и дальше развивать боевую авиацию, четко выдержать все намеченные планы - от поставок в войска авиатехники и вооружений последних поколений до подготовки летного состава", - подчеркнул Путин.

Президент рассказал о разработке и выпуске современных летательных аппаратов, которые определяют боевой потенциал российской военной авиации на ближайшие десятилетия. "На завершающем этапе государственных испытаний находятся многоцелевые истребители Су-35С и Су-57. Эти машины обладают уникальными характеристиками и являются лучшими в мире. Необходимо к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка Воздушно-космических сил перспективными авиационными комплексами пятого поколения Су-57", - поставил задачу президент.

Наша задача и дальше развивать боевую авиацию, четко выдержать все намеченные планы

Путин также призвал за счет имеющихся возможностей и эффективной модернизации наращивать боевые возможности уже имеющихся военных самолетов и вертолетов. Так, по его словам, существенно возросла мощь истребителя-перехватчика МиГ-31, на основе которого был создан перспективный авиационный комплекс "Кинжал", оснащенный гиперзвуковой баллистической ракетой. Особое внимание российский лидер обратил на то, что нужно последовательно проводить обновление стратегических ракетоносцев Ту-95, Ту-160, дальних бомбардировщиков Ту-22М. "Все они должны иметь возможность как нести новейшие крылатые ракеты, так и другие перспективные средства поражения", - заключил Путин.

Айсель Герейханова (Сочи)