Войти
17.05.2019
Российская газета

Путин рассказал о модернизации ВКС

830
0
0
Источник изображения: rg.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что более тысячи модернизированных самолетов и вертолетов направлено в войска за пять лет. Российский лидер также потребовал поставить к 2028 году в Воздушно-космические силы 100 вертолетов Ми-28НМ. Кроме того, до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57. Такие заявления он сделал, открывая очередное совещание по оборонной тематике в Сочи.


Напомним, что с этого сезона вся серия военных совещаний будет посвящена определенному виду или роду войск Вооруженных сил.

"Только за период с 2013 по 2018 год в войсках было оборудовано более тысячи новых и модернизированных самолетов и вертолетов. В результате свыше 65 процентов авиапарка сегодня состоит из современных машин", - заявил Владимир Путин, открывая встречу. Он также добавил, что всего в составе Воздушно-космических сил находится более 3000 летательных аппаратов. Большинство из них - это многофункциональные боевые комплексы, которые были испытаны в ходе операции против террористов в Сирии. При этом президент заметил, что боевое применение российской авиации в Сирии позволило выявить ряд недостатков в техническом состоянии самолетов и вертолетов, которые было бы невозможно обнаружить при испытании на полигонах. "Предприятия промышленности в плановом порядке проводят работу по устранению проявившихся проблем", - рассказал он.

Глава государства также отметил фронтовые бомбардировщики Су-24М с новой системой наведения и навигации. Они применяли как обычные бомбы, так и как высокоточное оружие. По словам Путина, за счет этого расход авиационных средств поражения удалось снизить в несколько раз. "Наша задача и дальше развивать боевую авиацию, четко выдержать все намеченные планы - от поставок в войска авиатехники и вооружений последних поколений до подготовки летного состава", - подчеркнул Путин.

Президент рассказал о разработке и выпуске современных летательных аппаратов, которые определяют боевой потенциал российской военной авиации на ближайшие десятилетия. "На завершающем этапе государственных испытаний находятся многоцелевые истребители Су-35С и Су-57. Эти машины обладают уникальными характеристиками и являются лучшими в мире. Необходимо к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка Воздушно-космических сил перспективными авиационными комплексами пятого поколения Су-57", - поставил задачу президент.

Наша задача и дальше развивать боевую авиацию, четко выдержать все намеченные планы

Путин также призвал за счет имеющихся возможностей и эффективной модернизации наращивать боевые возможности уже имеющихся военных самолетов и вертолетов. Так, по его словам, существенно возросла мощь истребителя-перехватчика МиГ-31, на основе которого был создан перспективный авиационный комплекс "Кинжал", оснащенный гиперзвуковой баллистической ракетой. Особое внимание российский лидер обратил на то, что нужно последовательно проводить обновление стратегических ракетоносцев Ту-95, Ту-160, дальних бомбардировщиков Ту-22М. "Все они должны иметь возможность как нести новейшие крылатые ракеты, так и другие перспективные средства поражения", - заключил Путин.


Айсель Герейханова (Сочи)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Кинжал ЗРК
Ми-28Н
МиГ-31
ПАК ФА
Су-24
Су-24М
Су-35С
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
16.05.2019
Путин заявил, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57
07.05.2018
Вооруженные ракетами "Кинжал" МиГ-31К впервые пролетят над Москвой
07.05.2018
Истребители Су-57 и гиперзвуковые комплексы "Кинжал" впервые пролетели над Москвой
13.04.2018
СМИ: МиГ-31 с ракетой "Кинжал" готовится к участию в авиапараде над Красной площадью
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"