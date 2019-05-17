Взгляд с Запада на белорусские чистки последних дней

Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в публикации "Alexandre Loukachenko purge les pro-russes a Minsk", в то время как между Москвой и Минском растут экономические противоречия, Александр Лукашенко один за другим послал Москве очень сильные сигналы, демонстрирующие его сильное недовольство Кремлем. В конце апреля КГБ Белоруссии задержал Андрея Втюрина, второго человека в Совете национальной безопасности страны, а также генерального директора "Белтелекома" Сергея Сиводедова. Задержание официально объясняется коррупцией.

Бывший заместитель секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин (с) Прокуратура Белоруссии

По информации издания, Втюрин был выведен из игры по причине своей близости с российскими спецслужбами, ФСБ и в первую очередь ФСО. Втюрин родом из Пензы и в 2007-2014 гг. возглавлял Службу охраны Лукашенко.

Кроме того, в начале мая Владимир Путин был вынужден отозвать из Минска посла Михаила Бабича. Методы работы этого бывшего сотрудника ФСБ были сочтены окружением белорусского президента очень "навязчивыми". Согласно бестактным заявлениям Минска, Бабич открыто действовал в направлении увольнения со своего поста министра иностранных дел страны Владимир Макей, который является сторонником открытия белорусского режима в сторону западных стран.

С момента начала украинского кризиса Минск стал ареной борьбы между европейцами, американцами и россиянами, чтобы приблизить Минск к своим позициям.