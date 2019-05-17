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17.05.2019
bmpd.livejournal.com

На Украине прошли испытания узлов ракеты "Циклон-4"

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Как сообщает издание "Вечерний Харьков" в материале "В Украине протестировали узлы новой ракеты "Циклон-4", на государственном предприятии Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова прошли испытания деталей новой ракеты-носителя Циклон-4.

(с) ГП Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова

Отмечается, что на вибрационно-функциональных испытаниях головного обтекателя ракеты-носителя Циклон-4 присутствовали представители канадской компании Maritime Launch Services Ltd, которая строит космодром для запуска этой ракеты-носителя.

На Южмаше заявили, что испытания прошли успешно. В дальнейшем будет изготовлен образец головного обтекателя для проведения первых летных испытаний.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Продукция
Циклон-4
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